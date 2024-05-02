Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.