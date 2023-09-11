HAYTAP, yaralı köpeği tedavi etti

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, sağ ön patisinden yaralı halde bulunan sokak köpeği, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezine transfer edildi. HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, tamamen parçalanmış olan köpeğin sağ ön patisinin ampude edildiğini, iyileşmesinin ardından sahiplendirileceğini söyledi.

HAYTAP, 6 Şubat'ta yaşanan depremin etkisinden etkilenen tüm canlılara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 3 ekip halinde Hatay ve Osmaniye'de aktif olarak sahipsiz sokak hayvanlarının derdine derman olmaya çalışan gönüllüler, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 haftalık bir operasyon gerçekleştirdi. 3 veteriner hekim 8 veteriner teknikeri, aktif olarak sahadan yaralı ve kısırlaştırılması gereken canları toplayarak Samandağ Belediyesi Hayvan Barınağındaki HAYTAP Afet Merkezi'nde tedavilerini sağladı. Sağ ön patisinden yaralı halde bulunan sokak köpeği ise buradaki müdahalenin ardından Osmaniye HAYTAP tedavi Merkezine transfer edildi. Veteriner Hekim tarafından muayene edilen köpeğin patisi amude edildi.

HAYTAP Başkan Yardımcısı Ali Laçinbala, 'Tedavisi ne yazık ki sağlanamayan bu canımız da Samandağ operasyonundan HAYTAP Tedavi merkezinde transfer edildi. Bir çarpıp kaçma vakası sağ ön patisi tamamen parçalanmış durumda ve tedaviye cevap verilmediğinden dolayı bizlere gönderildi enfeksiyonu ilerlemiş ayak kokuşmuş bir haldeydi bundan dolayı da mecburen patinin biraz daha üst kısmından dirsek eklemenin biraz altından ampute etmek zorunda kaldık dedi. (DHA)