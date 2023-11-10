Havza'da 457 öğrenci, Atatürk'ü seslendirdikleri şarkı ile andı

Samsun'un Havza ilçesinde 457 öğrenci, Gazi Mustafa Atatürk'ü vefatının 85. yılında seslendirdikleri "Atatürk Çocukları" isimli şarkı ile andı.

Havza Karşıyaka Şehit Yüzbaşı Mahmut Top İlkokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenlerinin koordinesinde giydikleri Atatürk baskılı tişörtlerle okul bahçesinde, "Atatürk Çocukları" isimli şarkıyı seslendirdi.

Okul müdürü Recep Yaşoğlu, etkinliği tüm öğrencilerinin katılımıyla düzenlediklerini belirterek, "11'i özel eğitim öğrencisi olmak üzere okulumuzda eğitim gören 457 öğrencimizle Gazi Mustafa Atatürk'ü minnet ve bağlılık ile andık." dedi.