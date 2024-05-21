Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TOKİ inşaatlarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 10 bin 335 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

Masatlı, daha sonra 2 bin 665 konutun inşa edildiği Gülderen Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Yetkilerle görüşen Masatlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.