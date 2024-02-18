Hatay'ın güney kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Hatay'ın güney kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Yayladağı, Samandağ, Arsuz, Belen, Antakya, Defne, Altınözü, Reyhanlı ve Kumlu'da beklenen gök gürültülü sağanağın, aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Etkisini yarın sabah saatlerinden sonra kaybetmesi beklenen sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.