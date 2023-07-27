Hatay'da Zeytinlik ve Makilik Alanda Yangın Çıktı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Kazancık mevkisinde zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.