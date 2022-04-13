Son Dakika | Tekstil atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu
AA - Burak Milli - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde tekstil ürünleri tamiri yapılan 3 katlı binanın üst katındaki atölyede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yangını yaklaşık 1,5 saatlik müdahaleyle söndürdü.
Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Öte yandan, binanın üst katının alevler içinde kalması çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.