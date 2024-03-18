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Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

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Belen Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Belen Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, aynı sofrada şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitleri rahmetle andığını belirten Yılmaz, "Sizler aziz şehitlerimizin bize yadigarısınız. Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilecek ve hiçbir zaman unutmayacaktır. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, mutluluk ve sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

İftar programına Belediye Başkanı İbrahim Gül ile ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart İftar Belen Politika Güncel Haberler

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