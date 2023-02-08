HATAY'DA 2 KOMŞU, 45'İNCİ SAATTE ENKAZDAN KURTARILDI
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kurtarma ekipleri, Meryem ve Göksel adlı 2 komşuyu 45 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
kurtarma ekipleri, Meryem ve Göksel adlı 2 komşuyu 45 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.
Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Deprem bölgelerine Türkiye'nin tüm illerinden arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Hatay'a giden arama- kurtarma ve Dursunbey Belediyesi ekipleri, Antakya'nın Altınçay Mahallesi Çatır Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 2 kişiyi sağ çıkardı. Farklı dairelerde yaşadıkları belirtilen Meryem ile Göksel isimli 2 komşunun depremden 45 saat sonra kurtarılması, büyük sevinç yaşattı. Yaralı 2 kadın, hastaneye kaldırıldı.