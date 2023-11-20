Hassa'da Ford araçlarının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, Ford marka hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde Ford marka hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hassa ilçesine bağlı Bintaş Caddesinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Ford marka hafif ticari ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel