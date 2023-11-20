Haberler ›› Güncel ›› Hassa'da Ford araçlarının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hassa'da Ford araçlarının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, Ford marka hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.