Üye Girişi
Haberler

Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı sondaj çalışmasıyla karşılandı

Güncelleme:

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşların talebi üzerine yapılan sondaj çalışmasıyla hayvanların su ihtiyacı karşılandı. Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj kuyusunda, su beton sıvatlar vasıtasıyla hayvanlara ulaştırıldı. Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı yapılan sondaj çalışmasıyla karşılandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi.

Talep üzerine Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışması başlatıldı.

Yapılan analizlerin ardından başlatılan sondaj çalışması tamamlanarak köylülerin hizmetine sunuldu.

Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj kuyusunda, su beton sıvatlar vasıtasıyla hayvanlara ulaştırıldı.

Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasankeyf Batman Hayvan Hakları Çevre Yerel Haberler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title