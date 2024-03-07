Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı sondaj çalışmasıyla karşılandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşların talebi üzerine yapılan sondaj çalışmasıyla hayvanların su ihtiyacı karşılandı. Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj kuyusunda, su beton sıvatlar vasıtasıyla hayvanlara ulaştırıldı. Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı yapılan sondaj çalışmasıyla karşılandı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi.
Talep üzerine Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışması başlatıldı.
Yapılan analizlerin ardından başlatılan sondaj çalışması tamamlanarak köylülerin hizmetine sunuldu.
Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj kuyusunda, su beton sıvatlar vasıtasıyla hayvanlara ulaştırıldı.
Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.