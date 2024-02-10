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Harran'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 85 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Harran Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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