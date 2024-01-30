Harbin'de Bahar Bayramı için ateş ejderhası dansı gösterisi

HARBİN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yaklaşan Bahar Bayramı'nı karşılamak üzere büyük bir ateş ejderhası dansı gösterisi sahnelendi. Tongliang Ejderha Dansı ekibinin Chongqing Belediyesi'nin Tongliang bölgesinde başladığı performans turunun son durağı olarak Harbin'de gerçekleştirdiği bu gösteri, turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Tongliang'da binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Tongliang Ejderha Dansı, 2006 yılının Mayıs ayında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmişti.

Tongliang Ejderha Dansı, diğer geleneksel ejderha danslarından önemli ölçüde farklı çünkü bu dans yaklaşık 1.500 santigrat derecede eritilmiş demirden oluşan "ateşler" veya "kıvılcımlar" ile gerçekleştiriliyor.