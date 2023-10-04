Zeynep ile yüzleşen Halil İbrahim, Letolar'ı ve jandarmayı birbirine düşürüp kendine karşı açılan savaşı üç taraflı hale getirmeyi planlar. Letolar kendi dertlerinden Halil İbrahim'in peşini bırakmış gibi görünseler bile Üsteğmen Oğuz, Halil İbrahim'in ensesindedir. Halil İbrahim'in planı sayesinde Levent'ten kurtulabileceğine inanan Zeynep ise kendine daha derin bir kuyu kazdığının henüz farkında değildir.

Halil İbrahim, Letolar ve Jandarma Arasında Üç Taraflı Savaş Planlıyor

Zeynep ile yüzleşen Halil İbrahim, onun da yardımı ile Letolar'ı ve jandarmayı birbirine düşürüp kendine karşı açılan savaşı üç taraflı hale getirmeyi planlar.

Letolar kendi dertlerinden Halil İbrahim'in peşini bırakmış gibi görünseler bile Üsteğmen Oğuz, Halil İbrahim'in ensesindedir. Halil İbrahim'in planı sayesinde Levent'ten kurtulabileceğine inanan Zeynep ise kendine daha derin bir kuyu kazdığının henüz farkında değildir.