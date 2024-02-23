Yüksekova'da yapılan operasyonda 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama faaliyeti sonucunda çuvallar içinde 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, çuvallar içinde 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.