Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetin failleri Van'da yakalandı - Haberler

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Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetin failleri Van'da yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetin failleri Van'da yakalandı

Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle Van'da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hakkari'de 4 yıl önce işlenen cinayetin faili oldukları gerekçesiyle Van'da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2018'de 1 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, cinayeti işledikleri tespit edilen 2 kişinin Van'da olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Zanlılardan biri hakkında "örgüte bilerek isteyerek yardım etmek", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlendi.

AA / Necat Hazar - Güncel

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