Üye Girişi
Haberler

Hakan Tütüncü, Antalya'da servis ve taksi şoförleriyle buluştu

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, servis ve taksi şoförleriyle bir araya geldi, kentte faaliyet gösteren Alevi Kültür Derneklerini ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, servis ve taksi şoförleriyle bir araya geldi, kentte faaliyet gösteren Alevi Kültür Derneklerini ziyaret etti.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Tütüncü, ilk olarak Şoförler Odası Düğün Salonu'nda servis ve taksi şoförleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Tütüncü, Antalya'nın genelinde "altın çağı" başlatmaya aday olduklarını belirterek, öncelikli olarak şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeler hazırladıklarını anlattı.

Kepez'e 15 yılda güzel eserler kazandırdıklarını ve bu hizmetleri Antalya'nın tüm ilçelerine yaymak istediklerini belirten Tütüncü, "Allah'ın izniyle el ele verdiğimiz zaman, gönül gönüle verdiğiminiz zaman ve sadece işimize odaklandığımız zaman, bu şehrin sorunlarını çözmek zor değil. Evet bugün çözülmesi gereken birçok sorun var, problem var. Aşılması gereken birçok engel var. Ama biz bunların hepsini aşacak güce de sahibiz, bu şehrin insanı o potansiyeli de bünyesinde barındırıyor." dedi.

Tütüncü daha sonra Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesini ziyaret ederek, Başkan Seher Şengüllü Yılmaz'dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı, seçimler için destek istedi.

Ardından Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şube Başkanı Dursun Kaya ve Zeytinköy Anadolu Aleviliği Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Fatma Hakikat ile bir araya gelen Tütüncü, 15 yıldır başkanlığı döneminde her zaman sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde çalıştıklarını Alevi Kültür Derneklerinin de her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretlerden duyduklarını memnuniyeti dile getiren dernek başkanları da, Tütüncü'yü Kepez Belediye Başkanlığı döneminden çok yakinen tanıdıklarını ve yaptığı önemli hizmetlere tanıklık ettiklerini dile getirerek, seçim çalışmalarında başarılar dilediler.

Yeşildere Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Tütüncü, esnaflarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Tütüncü'ye programlarında, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifak'ın Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu ile il ve ilçe teşkilatları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Tütüncü Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim? Düğüm 4. bölüm ne zaman? Düğüm 4. bölüm yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Rafet Vergili kimdir? MHP Karabük Belediye Başkan Adayı Rafet Vergili kaç yaşında, nereli? İbrahim Çenet kimdir? Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı İbrahim Çenet kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Esen kimdir? MHP Çankırı Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı Esen kaç yaşında, nereli? Reşit Polat kimdir? AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat kaç yaşında, nereli? Mahsun j hangi kanalda? Mahsun j nerede, hangi platformda yayınlanıyor? Bayram Çelik kimdir? MHP Amasya Belediye Başkan Adayı Bayram Çelik kaç yaşında, nereli? Bekir Aksun kimdir? Cumhur İttifakı Erzincan Belediye Başkan adayı Bekir Aksun kaç yaşında, nereli? Serdar Soydan kimdir? MHP Mersin Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan kaç yaşında, nereli? Yavaş mı Altınok mu? 2024 Ankara Belediye Başkan adayları anketinde kim önde? Anketler ne söylüyor? Cengiz Ergün kimdir? MHP Manisa Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün kaç yaşında, nereli? Spotify şarkı falı nasıl bakılır? Spotify şarkı falı ne işe yarar, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title