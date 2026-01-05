Hakan Fidan: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Tam Dayanışma İçerisinde Bir Araya Gelememesinin Tarihi Bir Talihsizlik Olduğunu Düşünüyoruz

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de tam üye olmasıyla, tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz" dedi. Fidan, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin soruyu yanıtlarken de "Sayın Trump ve ekibinin son birkaç aydır özellikle iktidara geldiklerinden bu yana yapmaya çalıştıkları kesinlikle desteklediğimiz hususlar" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'e yaptığı ziyaret kapsamında, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTP) sorularını yanıtladı.

Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ne gibi bir katkı getirebileceğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Öncelikle Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri bildiğiniz gibi tarihi bir ilişki. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Türkiye çok uzun zamandır Avrupa Birliği'ne üye olma isteğinde ancak Avrupa Birliği'ndeki bazı siyasi konular nedeniyle bu gerçekleşemiyor. Ancak biz Türkiye ve Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de tam üye olmasıyla, tam dayanışma içerisinde bir araya gelememesinin tarihi bir talihsizlik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin dinamik bir ekonomisi var, iyi bir savunma sanayii var, iyi ve genç bir nüfusu var ve son derece önemli bir bölgede bulunuyor. Askeri gücümüz ve bölgedeki etkimiz de Avrupa Birliği ile bütünleşebilir ve bu şekilde gerçekten tarihi bir işbirliği tesis edebiliriz. ve bu şekilde sadece içinde bulunduğumuz bölgeye değil aynı zamanda dünyanın geri kalanına da tarihi fırsatlar sunabiliriz. Zira söylediğim gibi Avrupa Birliği uluslar üstü bir birlik oluşturabildi ancak hiçbir zaman medeniyetler üstü bir birlik kuramadı. Aslında dünyanın ihtiyaç duyduğu bu medeniyetler üstü bir birlik, bütünlük farklı medeniyetlerin aynı çatı altında yaşaması ve dünyaya başka şeyler katması bence bu çok önemli."

"Türk iş insanı Portekiz'de fırsatları değerlendiriyor"

Portekiz-Türkiye ilişkilerinin nasıl gelişebileceğine ilişkin soruyu ise Fidan, şu şekilde yanıtladı:

"Sizin de belirttiğiniz gibi Portekiz'de ikili ilişkilerimizde son derece iyi ilişkilerimiz var. Mükemmel devam ediyor. Bildiğiniz gibi bunu geliştirmenin sınırı yok. Turizm, ticaret, yatırım, savunma sanayi, enerji ve tüm alanlar ve sektörlerde iş çevrelerinin ve diğer çevrelerinde kullanabileceği çok önemli fırsatlar var. Şu anda sevgili dostum Paola ile yapmaya çalıştığımız ikili anlaşmalar ve üst düzey ziyaretlerle mevcut ilişkileri daha kurumsal hale getirebilmek. Ticaret hacmimiz 3.5 milyar doları aştı ve bu bizim için gerçekten iyi. Ancak daha da yükseltmek istiyoruz bu rakamı. Savunma sanayinde iyi bir iş birliği başladı. Turizmde de iyi bir iş birliği mevcut. Artan sayıda Türk iş insanı Portekiz'de fırsatları değerlendiriyor ve Portekiz Türk yatırımcıları için son derece dostane bir ortam sağlıyor ve bu bizim için yine son derece önemli."

"Türkiye çok önemli bir jeostratejik konumda bulunuyor"

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Orta Doğu'da lider konumda olması için ortaya koyduğu vizyonun hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılı aşkın bir süredir tekrar tekrar seçilen liderimiz. Bu Orta Doğu'da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durum değil ve kendisi bölgenin istikrarı, refahı ve güvenliği için bu güçlü lider konumunu ve etkisini kullanıyor. Refah, istikrar ve güvenlik bizim dış politikamızın omurgasını oluşturuyor. Bölgemizde bu alanlarda daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü Türkiye çok önemli bir jeostratejik konumda bulunuyor. Doğumuzda daha farklı bir dizi siyasi öncelik var. Kuzeyimizde yine farklı bir dizi siyasi öncelik var. Maalesef kuzeyde Ukrayna ve Rusya arasında savaş var, doğumuzda ise uzun zamandır Suriye, Irak ve ötesinde devam eden bölgesel çatışmalar var. En azından batımızda şu anda farklı bir sorun yok. Ancak bütün bu problemli alanlarda, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda başardıklarına bakarsanız, öncelikle Türkiye'nin her zaman çatışmaların dışında kalmış olduğunu ve hiçbir zaman çatışmaları teşvik etmediğini görürsünüz.

"Terörizme karşı son derece etkin bir savaş sürdürdük"

Terörizme karşı son derece etkin bir savaş sürdürdük. Çünkü terörizm aslında sadece güvensizliğin kaynağı olmakla kalmıyor, birçok ülkede yolsuzluk ve devlet kurumlarının erozyonun da kaynağını teşkil ediyor. ve terörizmle başarılı bir şekilde mücadele ederek bu aynı zamanda bölgeye istikrar getiren bir faktör oldu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika öncelikleri uzun bir zamandır bölgenin istikrarı, güvenliği ve refahını artırma yönünde"

Yapmaya çalıştığımız şu: Ekonomimiz, savunma sanayimiz, teknolojimiz ve kurumsal kapasitemiz bölge ülkelerine çok daha fazla katkı sağlayabilir. Biz Avrupa Birliği, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumdayız ve sadece bu farklı bölgeler arasında köprü olmakla kalmayıp bu bölgeler arasında sentez oluşturmak ve farklı sinerjiler yaratmak için önemli ve büyük bir rol oynayabiliriz. Türkiye bu farklı bölgelere erişimi olan bir ülke olarak kendisine özgü bir konumuyla bu avantajları hayata geçirebilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika öncelikleri uzun bir zamandır bölgenin istikrarı, güvenliği ve refahını artırma yönünde."

"Gazze'de gıda ve ilaç girişi önemli"

Basın mensubu, Fidan'ın, Gazze'deki durumun uluslararası toplum için doğruyu yanlıştan ayırma yönünde gerçek bir sınav olduğuna ilişkin ifadelerini hatırlatarak uluslararası toplumun bu sınavda başarısız olup olmadığına ilişkin soruya

Bence maalesef bu sınavda başarısız olduk. Şimdi bu hatadan geri dönmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz son iki yıldır birçoğunun kadın ve çocuk olduğu 70 binden fazla masum kişinin katlini izledik. Uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlar maalesef 21. yüzyılın ortasındaki kıyım karşısında çaresiz kaldılar. Bazı ülkelerde ve birliklerde bu zulme karşı durmak için gerekli adımlar bile atılmadı. Ancak şimdi bu durumdan çıkıyoruz ve en azından bir ateşkes var. Belki kırılgan bir ateşkes. Şu anda en azından küçük bir miktar insani yardım Gazze'ye girişine izin veriliyor. Bu hiç yoktan iyi. Ancak şimdi kış ortasındayız ve Gazze halkının barınmaya ihtiyacı var çünkü vicdani olarak bir halkın aç kalmasına, ölmesine ve onların donmalarına izin veremeyiz. Dolayısıyla barınma önemli. Gazze'de gıda ve ilaç girişi önemli. Gerekli miktarda gıda ve barınma imkanının Gazze'ye girişi İsrail'e gereken baskıyı yapmalıyız.

"Sayın Trump'ın yapmaya çalıştığı bizim de yapmaya çalıştıklarımızla tamamıyla örtüşüyor"

Son olarak size şunu sormak istiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna çatışmasında önemli bir rol oynuyor. Her iki tarafın iletişimde kalması ve hatta esir değişimine yardımcı oluyor ve her zaman da ateşkesi savunuyor. Trump İdaresi'nin bölge için planını olumlu görüyor musunuz?

"Sayın Trump ve ekibinin son birkaç aydır özellikle iktidara geldiklerinden bu yana yapmaya çalıştıkları kesinlikle desteklediğimiz hususlar, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili. Baştan beri biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğini destekliyor olsak da aynı zamanda şunu biliyorduk: Çatışmayı durdurmanın tek yolu diyalog, barış ve ateşkes. Çünkü biz bu savaşın bir kazananı olmayacağını biliyorduk. Çünkü artık bu sadece Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş değildi. Savaş, Ukrayna ve Rusya'nın çok ötesinde bir şey halini aldı. Fay hatları oluşturdu, büyük bölünmelere neden oldu, Avrupa'dan başlayan ve başka ülkelerde de devam eden ekonomik krizler, enerji krizi ve siyasi krizlere yol açtı ve aynı zamanda tahıl sevkiyatı sorunları nedeniyle gıda krizine yol açtı. Bir dizi küresel büyük krize bu şekilde aslında yol açtı. Dolayısıyla bitmesi gerekiyordu. Şimdi Sayın Trump'ın yapmaya çalıştığı bizim de yapmaya çalıştıklarımızla tamamıyla örtüşüyor. Dediğiniz gibi Türkiye savaşın taraflarını bir araya toplayabilen tek ülke. Aynı masanın etrafına onları oturtabildik. Sayın Trump ve ekibi farklı taraflarla görüşerek bir mekik diplomasisi uyguluyor ki bu çok iyi. Biz de onlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım başarırlar ve biz de gerçekten en kısa zamanda bu anlamsız savaşın bittiğini görebiliriz."