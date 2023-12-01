Hafif ticari aracın çarptığı iki kardeş yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzerek polis karakoluna götürüldü.
Hafif ticari aracın çarptığı iki kardeş yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Kayan kavşağı istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 34 FYG 882 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçen B.Ç. ve E.E.Ç. isimli iki kardeşe çarptı.
Kazanın ardından yaralanan iki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü E.Y. ifadesi alınmak üzerek polis karakoluna götürüldü.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.