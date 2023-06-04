Yalova'da bir alışveriş merkezindeki saat mağazasına giren hırsız önce dükkandaki kameralara baktı, kontrol etti sonrasında da kaşla göz arasında 2 bin lira değerindeki saati çaldı. Mağaza çalışanları ise hırsızlığı anca 3 gün sonra fark edebildi.

Güvenlik kameralarına baka baka kol saatini çaldı

YALOVA - Yalova'da bir alışveriş merkezindeki saat mağazasına giren hırsız önce dükkandaki kameralara baktı, kontrol etti sonrasında da kaşla göz arasında 2 bin lira değerindeki saati çaldı. Mağaza çalışanları ise hırsızlığı anca 3 gün sonra fark edebildi.

Alınan bilgiye göre, Süleymanbey Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki saat mağazasına giren hırsızlık zanlısı, işyerindeki personelin başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada önce mağazadaki güvenlik kameralarını tek tek baktı. Şüphe çekmemek cep telefonuyla konuşan zanlı değeri 2 bin lira olan saat kaşla göz arasında çantasına attı. İş yeri çalışanıyla hiçbir diyaloğa girmeden dışarı çıkan zanlı ortandan kayboldu. Öte yandan mağaza çalışanları hırsızlık olayını anca 3 gün sonra fark edebildi. Sayım eksik olduğu gören çalışanlar kamera görüntülerini incelediğinde bir kadının mağazadan saati çaldığı gördü.

Mağaza yetkilileri durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.