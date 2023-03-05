Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürün'de deprem sonrası hasar gören binaların yıkımına başlandı

Güncel Haberler

Gürün'de deprem sonrası hasar gören binaların yıkımına başlandı Sivas'ın Gürün ilçesinde Kahramanmaraşlı depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı Sivas'ın Gürün ilçesinde Kahramanmaraşlı depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı.

Gürün'de deprem sonrası hasar gören binaların yıkımına başlandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Kahramanmaraşlı depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde Kahramanmaraşlı depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden oldu. Deprem çevre illerden de hissedilirken Sivas'ın Gürün ilçesi de şiddetli sallandı. İlçede can kaybı ve yaralanma olmazken birçok yapı ağır hasar gördü. 217 binanın yıkık ya da ağır hasarlı olduğu ilçede kontrollü yıkımlar başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar yıkımları meraklı gözlerle izledi.

"30 günlük itiraz süreleri beklendikten sonra yıkım işlemine geçilecektir"

30 günlük itiraz süreleri beklendikten sonra hasarlı binaların yıkım işlemine geçileceğini belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, "6 Şubat Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan depreminden sonra ağır hasar alan binalarımızdan bir tanesi acil yıkılacak olan, yıkımına başlandı. Bunun dışında kamu binalarının yıkımına devam edilecek. Ama diğer ağır hasarlı binaların 30 günlük itiraz süreleri beklendikten sonra yıkım işlemine geçilecektir "dedi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Sivas Gürün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title