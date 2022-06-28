Gürsel Erol: Elazığ'ın Tarımla Uğraşan Birçok Yerinde Elektrikler Kesilmiş Durumda

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çiftçilerin sulama amaçlı kullandıkları elektriğin faturasını ödeyemediğini belirterek, "Köylüler faturalarını ödeyemediğinden, şu an Elazığ'ın tarımla uğraşan birçok yerinde elektrikler kesilmiş durumda" dedi.

Gürsel Erol, bugün yaptığı açıklamada, Elazığ'ın sulama anlamında verimli bir kent olduğunu, ancak altyapı eksikliği nedeniyle tarımda sondajlı sulama yapıldığını söyledi. Üreticilerin enerji maliyetlerini karşılayamadığına dikkat çeken Erol, şöyle konuştu:

"Elazığ, bir tarım şehri, üç tarafı sularla çevrili yarım ada. Ama ne yazık ki yanlış tarım politikaları nedeniyle biz, suyla ovalarımızı buluşturamamışız ve sonuç itibariyle sulu tarıma geçememiş iliz. Bölgemizde yapılan tarımda, kuyulardan elektrikli motorlarla çekilen sulama sistemiyle yapılan bir sistem var. Bu da sanayi elektriği statüsünde köylülerden tahsil edildiği için son derece maliyetleri yüksek bir enerji. Bundan kaynaklı da köylüler faturalarını ödeyemediğinden, şu an Elazığ'ın tarımla uğraşan birçok yerinde elektrikler kesilmiş durumda.

" ŞEKER PANCARI ÜRETİCİLERİ, ŞU ANDA ŞEKER PANCARLARINI SÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Düşünün ki bir kentte senede 70 bin ton şeker pancarı üretiliyor. Bunun parasal değeri 300 milyon. Şu anda bölgede şeker pancarı üreticilerinin devlete olan borcu yaklaşık 15 milyon. Ekonomiye 300 milyon kazandıracak bir yatırım, 15 milyon borçtan dolayı şu anda tamamen tıkanmış duruma gelmiş. Şeker pancarı üreticileri, şu anda şeker pancarlarını sökme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Tarım Bakanı'mızı Elazığ'a davet ediyorum. Vatandaşlarımızın çaresizliğini bizzat yerinde görerek bir çözüm bulması adına Elazığ'a davet ediyorum."

ANKA / Güncel