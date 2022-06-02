Gürpınar'da yılsonu sergisi açıldı - Haberler

Gürpınar'da yılsonu sergisi açıldı Van'ın Gürpınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yılsonu sergisi açıldı. Van'ın Gürpınar Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yılsonu sergisi açıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan sergide, el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergi boyunca canlı müzik dinletisi sunuldu. Programa katılan Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, kurum amirleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi. Kaymakam Kayabaşı, sergi ile ilgili kursiyerlerden bilgi aldı. AA / Ali Çelik - Güncel Halk Eğitimi Merkezi Van Güncel Haberler

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