Gürcistan'da Türk mutfağı tanıtıldı - Haberler

Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Başkent Tiflis'teki Yazarlar Evi'nde Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen tanıtım etkinliğine Gürcistan'ın Adalet Bakanı Rati Bregadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcü milletvekilleri, bakan yardımcıları, çeşitli ülkelerden diplomatlar, Gürcü kamuoyunun temsilcileri, din adamları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk ve Gürcü iş insanları ile diğer davetliler katıldı.

Büyükelçi Yazgan, programın açılışında yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtımını yaptı.

Türk mutfağından lezzetlerinin Gürcü dostlara sunulmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Yazgan, Türk ve Gürcü toplumunun mutfağın çeşitliliğine büyük önem verdiğini söyledi.

Bu haftanın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 21 Mayıs 1992'de yeniden tesis edilmesinin 30. yıl dönümünü vesilesiyle büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yazgan, bu süreç içinde böylesi bir programın düzenlenmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Adalet Bakanı Bregadze de programa katılmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türk-Gürcü ilişkilerin önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine sağladığı önemli katkılardan dolayı Büyükelçi Yazgan'a teşekkür ettiklerini ifade eden Bregedze, "Biz, Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini kutluyoruz." dedi.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, Eylül 2021'de Gürcistan'da resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Bregadze, söz konusu ziyaretin de ikili ilişkilerin güçlenmesi için faydalı olduğunu aktardı.

Açılış konuşmalardan sonra davetlilere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de destekleriyle düzenlenen ve yarın da devam edecek etkinlikte, toplam 150 misafir ağırlanacak.