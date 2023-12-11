Güngören'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güngören'de iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 24 yaşındaki Emre Özen hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis, olay sonrası üzerinde 2 tabanca bulunan bir şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNGÖREN'de iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 24 yaşındaki Emre Özen hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis, olay sonrası üzerinde 2 tabanca bulunan bir şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine iki taraf, birbirine silahlarla ateş açtı.

KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALI

Açılan ateş sonucu kuzen olan Emre Özen (24) ve Serhat Özen (23) ile arkadaşları Oğuz K., K.Ç., çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Emre Özen(24) hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, E.M. isimli bir kişi, üzerinde bulunan 2 tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çevre sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAH SESLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sokakta yaşanan silahlı kavga anları, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sokaktan bağırma sesleri duyulurken mahalle sakinlerinin olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise silah sesleri duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise mahalle sakinlerinin yaralanan bir kişiye yardım ettiği görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Sabah saatlerinde çevik kuvvet ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta giriş ve çıkışları kapattı. Park halindeki bir araca da çatışma sırasında 3 kurşun isabet ettiği görüldü.