Güneydoğu'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı, Iğdır çevreleri için yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Bu gece saatlerinden itibaren 13.09.2023 Çarşamba günü Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."