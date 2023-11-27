Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Diyarbakır'da öğrencilerle buluştu Açıklaması

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Kore Savaşı'nda Türkiye'nin Güney Kore'ye destek için asker gönderdiğini belirterek, "Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Kore Savaşı'nda Türkiye'nin Güney Kore'ye destek için asker gönderdiğini belirterek, "Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. Kore ile Türkiye kardeştir." dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Tarihi ve Ekonomik Açıdan Kore Türkiye İlişkileri" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Lee Won-Ik, Türkiye ve Kore arasında köklü bir ilişki olduğunu söyledi.

Kore ile Türkiye'nin dil ve düşüncelerinin birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Lee Won-Ik, Kore Savaşının ve Güney Kore'nin 2002 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının Türkiye ile bağlayıcı bir unsur olduğunu aktardı.

Korelilerin Türkiye'yi ve özellikle de Diyarbakır'ı gezmesi gerektiğini dile getiren Lee Won-Ik, şehrin tanıtımı için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Lee Won-Ik, "Kore Savaşı'nda Türkiye asker gönderdi. Birçok Türk askeri şehit oldu. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. Kore ile Türkiye kardeştir." diye konuştu.

Türkiye'yi her zaman en iyi dost, en iyi komşu ve en iyi ortak olarak gördüklerini anlatan Lee Won-Ik, iki ülke arasındaki ekonomik, diplomatik, ticari ve kültürel iş birliklerine değindi.

Konferansa, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, DÜ Genel Sekreteri Sıddık Teksin, dekanlar, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.