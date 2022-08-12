Güney Kore Lideri, Samsung ve Lotte Yöneticilerine Özel Af Çıkardı

SEUL, 12 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Adalet Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ve Lotte Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Shin Dong-bin'e özel af çıkardığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasına göre, Lee ve Shin'in yanı sıra başka iş insanları, kritik önemdeki işçi sendikalarındakiler ve geçim için suç işleyenlerin de aralarında olduğu toplam 1.693 kişi özel devlet başkanlığı affından yararlandı. Karar, Kore Yarımadası'nın 1910-45 arası süren Japon sömürge yönetiminden kurtuluşunun 77. yıl dönümünün kutlanacağı 15 Ağustos'taki Ulusal Kurtuluş Günü'nden üç gün önce geldi. Af kararları Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Güney Kore'nin en büyük aile şirketi Samsung Grubu'nun varisi olan Lee, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış, geçen yıl Ağustos ayında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı. Lee'nin hapis cezası geçen ay resmen sona erdi ama bütün haklarının geri verilmesi için af talep edildi. Ülkenin beşinci en büyük holdinginin yönetim kurulu başkanı olan Shin, rüşvet nedeniyle iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası dört yıl ertelenmişti. Adalet Bakanlığı, büyük iş insanlarının aktif yatırım ve istihdam yaratma yoluyla ülkedeki ekonomik toparlanmaya öncülük edebilmeleri amacıyla affa dahil edildiğini belirtti.