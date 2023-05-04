Güney Kore'de ana muhalefet, Japonya Başbakanı'nın yaklaşan ziyaretini protesto etti

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP) ve sosyal örgütlerden temsilciler, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun yaklaşan Seul ziyaretine karşı gösteri düzenledi.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP) ve sosyal örgütlerden temsilciler, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun yaklaşan Seul ziyaretine karşı gösteri düzenledi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, gösterilerde Japonya, tarihi çarpıtmak, geçmişte Koreli işçileri zorla çalıştırmak ve nükleer atıkları denize atmayı planlamakla suçlandı.

Protestolarda, göstericiler ellerinde pankart ve afişlerle, Kişida'nın yaklaşan ziyaretine tepki gösterdi.

Kişida, 7 Mayıs'ta ikili işbirliği ve ulusal güvenlik konularını ele almak üzere Güney Kore'ye iki günlük ziyarette bulunacak.

Japonya, dün Güney Koreli bir siyasetçinin, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı Takeşima/Dokdo adaları ziyaretini protesto etmişti. Güney Kore ise Japonya'nın protestosunu reddetmişti.

İki komşu ülkenin "hassas sorunları"

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" konusu, Doğu Asya'nın iki komşusu arasındaki hassas sorun olarak biliniyor.

Seul yönetimi, 35 yıllık koloni döneminde 780 bin Korelinin Japon firmalarca zorla çalıştırıldığını iddia ediyor.

Tokyo hükümeti ise hibe ve kredi yoluyla yaklaşık 800 milyon dolarlık tazminat paketini kapsayan 1965 mutabakatının sorunu çözüme kavuşturduğunu savunuyor.

Güney Kore, 12 Ocak'ta Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırdığı işçilere tazminat verilmesi için fon oluşturmayı planladıklarını bildirmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "zorla çalıştırılan Koreli işçilere" yönelik tazminat ödemelerini Japon firmalarının desteği olmadan kendilerinin yapacağını açıklamıştı.

Yoon ve Kişida, 16-17 Mart'ta, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Japonya'da düzenlenen zirvede bir araya gelerek karşılıklı ziyaretleri devam ettirme konusunda anlaşmıştı.