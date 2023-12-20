Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi. Simon's Town'da çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden ikisi hastaneye kaldırıldı.

- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde orman yangını: 5 yaralı

CAPE TOWN - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde yer alan Simon's Town'da orman yangını çıktı. İki gündür devam eden yangına 300'den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği öğrenildi. Simon's Town'a giden ana yol ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü söyledi.