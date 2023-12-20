Üye Girişi
Haberler

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde orman yangını: 5 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi. Simon's Town'da çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden ikisi hastaneye kaldırıldı.

- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde orman yangını: 5 yaralı

CAPE TOWN - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde çıkan orman yangınında 5 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'un güneyinde yer alan Simon's Town'da orman yangını çıktı. İki gündür devam eden yangına 300'den fazla itfaiyeci ile 3 helikopterin müdahale ettiği, alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle riskli bölgedeki yerleşim alanlarının tahliye edildiği öğrenildi. Simon's Town'a giden ana yol ulaşıma kapatıldı.

Cape Town itfaiye Sözcüsü Jermaine Carelse yaptığı açıklamada, yaralanan 5 itfaiyeciden ikisinin hastaneye kaldırıldığını, kasabanın yakınlardaki bir donanma üssünde yer alan bir binanın hasar gördüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güney Afrika İtfaiye Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title