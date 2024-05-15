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Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ulusal sağlık sigortası yasa tasarısını imzaladı

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, genel seçimlere iki hafta kala, tüm vatandaşların evrensel standartlarda sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişimini sağlayan ulusal sağlık sigortası yasa tasarısını imzaladı. Tasarı, sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 29 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlere iki hafta kala, tüm Güney Afrika vatandaşlarının evrensel standartlarda sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz erişimini sağlayan "ulusal sağlık sigortası" yasa tasarısını imzaladı.

Yürütme başkenti Pretorya'daki Birlik Binaları'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Ramaphosa, bu yasa tasarısının, sağlık hizmetlerine erişimde uzun süredir devam eden ciddi eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, "Bu ülkede sağlık sistemi parçalanmış ve bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Birincil amaç parçalanmış sağlık sektörünü birleştirmektir." dedi.

Ramaphosa, sigortanın yoksullukla mücadelede önemli bir işleve sahip olduğunu vurgulayarak, yasa tasarısının imzalanmasını Güney Afrika için "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Ulusal sağlık sigortası kapsamında, tüm kamu ve özel hastane hizmetleri tek çatı altında toplanacak. Böylece gelir durumuna bakılmaksızın her vatandaş özel hastanelerin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Öte yandan, tüm sağlık çalışanlarının ücretleri, hükümetin belirlediği bir oran üzerinden devlet tarafından karşılanacak.

Eleştiriler

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifaktan (DA) yapılan açıklamada, imzalanan yasa tasarısı, sağlık sektörünün "ölüm sertifikası" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, tasarının iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) seçim propagandasından ibaret ve mevcut haliyle anayasaya aykırı olduğu iddia edilerek, konunun Anayasa Mahkemesine taşınacağı bildirildi.

Güney Afrika Sağlık Profesyonelleri İşbirliği (SAHPC) sözcüsü Caroline Corbett, basına yaptığı açıklamada, ulusal sağlık sigortasının mevcut haliyle uygulamaya konulmasının, ülkenin sağlık sisteminin kalitesi üzerinde yıkıcı etki yaratacağını belirtti.

Corbett, mevcut altyapı, finans kaynakları ve personel sayısının, ulusal sağlık sigortasının getireceği yükü karşılayamayacağını ifade ederek, bu durumun sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etmelerine yol açabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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