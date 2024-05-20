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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli ve İdari Yargı Kura Töreni'ne katılacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'ne katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'ne katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30)

Kaynak: AA / Güncel

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