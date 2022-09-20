GÜNDEM / 20 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap edecek.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, partisinin milletvekilleriyle grup toplantısında bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Elazığ/11.30/13.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/14.00/15.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ziyaret edecek, Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Bartın OSB Trafo Merkezi'nin açılışını yapacak, Amasra TTK'ye ziyaret gerçekleştirecek.

(Bartın/10.30-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Pakistan'a gönderilecek insani yardım trenini uğurlayacak, tarım sektörü temsilcileri toplantısına katılacak.

(Van/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Innotrans Fuarı'na iştirak edecek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜRASAŞ??????? stantlarının açılışını gerçekleştirecek ve diğer stantları ziyaret edecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri, dünya liderlerinin katılımıyla başlayacak.

(New York) (Fotoğraflı)

SPOR

1- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol Erkekler Balkan Kupası başlayacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, ilk maçında Moldova'nın DOR Chisina takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Şırnak/15.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası Tekirdağ Süleymanpaşa-Kastamonu Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Tekirdağ/15.00) (Fotoğraflı)

4- Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlenecek; merhumun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Türk Güreş Vakfı Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Ankara/14.00/16.14) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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