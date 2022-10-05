GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, akşam yemeği formatında kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Prag)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları zirvesine katılacak. Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratiuk'u kabul edecek Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, zirvenin "Gıda-Enerji Güvenliği ve Ekonomik Güçlükler" ile "Efektif Parlamento ve Etkili Demokrasi" konulu oturumlarında konuşacak.

(Cakarta)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve Toprakkale Belediyesini ziyaret edecek, Özden Huzurevi Dijital Bahar Odası açılışına iştirak edecek.

(Osmaniye/11.00-14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile baş başa görüşecek. Akar ve Wallace, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

(Londra)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Personel ve Danışman Akademisi"nde açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00)

5- Genel Kurulda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu'na katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı" ile "15. Ankiros Uluslararası Demir-Çelik, Döküm Demirdışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı" açılış törenlerine, İTHİB 2021 Yılı İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak ederek.

(İstanbul/11.00/14.00/19.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AirShow İstanbul Fuarı'na ve Yeditepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30/16.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin (SERÇEV) düzenlediği etkinliğe katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yapılacak; klasman mücadelelerine devam edilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye, çeyrek finalde Fas'la karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta maçları yapılacak. H Grubu'nda Trabzonspor, deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak; B Grubu'nda Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca ekibini konuk edecek.

(Monako/19.45/İstanbul/22.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları yapılacak. G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Kosova'nın Ballkani takımını konuk edecek; A Grubu'nda Medipol Başakşehir, deplasmanda Letonya'nın RFS takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Sivas/19.45/Riga/22.00)

5- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2022-2023 sezonu başlayacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekip Bayern Münih ile karşılaşacak.

(Münih/21.30)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Dafni Agio Dimitriou takımıyla karşılaşacak.

(Agios Dimitrios/18.00)

7- 2022-2023 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi'nin fikstürü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/11.00)

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