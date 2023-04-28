GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri ve Isparta mitinglerine katılacak.

(Kayseri/13.00/Isparta/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, esnafla buluşacak, seçim irtibat bürolarının açılışlarına iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.00/12.00/15.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı tanıtım programında konuşacak.

(İstanbul/14.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde, "Tokatlılar Buluşması" etkinliğinde yer alacak.

(İstanbul/19.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Samsun/11.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir ve Kütahya'da, partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Eskişehir/14.00/Kütahya/17.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şanlıurfa'da Haleplibahçe Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında bulunacak.

(Şanlıurfa/12.00)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Genel Kurulu'na, AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenecek katılım törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/16.00/17.00)

8- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda basın açıklaması yapacak ve milletvekili adayları tanıtımına katılacak, Anafartalar ve Kızılay caddelerinde yürüyüş gerçekleştirecek; Bursa'da basın açıklaması yapacak ve halkla buluşacak.

(Balıkesir/13.30-16.00/Bursa/18.00-19.30)

9- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Bandırma Vapuru'nu ziyaret edecek, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, esnafı, Bafra Muharip Gaziler Derneği'ni, Ka-Def Kavak Dernekler Federasyonu'nu ve Samsun Balkan Türkleri Derneği'ni ziyaret edecek.

(Samsun/10.30-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında konuşacak.

(İzmir/09.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, 24 derslikli Haydar Aliyev İlkokulu Temel Atma Töreni'ne katılacak, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelecek, seçim bürosu açılışında bulunacak, AK Parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Kahramanmaraş/11.00-16.45)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İki bakan, Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Antlaşması'nı imzalayacak ve basın açıklaması yapacak.

(Samsun/16.30/17.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli toplantılara katılacak ve ziyaretlerde bulunacak, Tonya İlçe Başkanı Cafer Köroğlu'nun kızının düğün töreni ile Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin açılışında yer alacak.

(Trabzon/10.00-19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi ile Osmanlı İzleri sergisinin açılışlarına, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi ve Saffet Konmaz Camisi'ndeki Hafızlık İcazet Merasimlerine iştirak edecek.

(Tekirdağ/13.00/14.30/15.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda basın toplantısı düzenleyecek ve açılış törenine katılacak.

(İzmir/11.00/13.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesi, VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor, Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor, MKE Ankaragücü-Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/Konya/16.00/Ankara/Sivas/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasına, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Tuzlaspor-Eyüpspor ve Pendikspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 35. hafta gruplarda yapılacak toplam 6, TFF 3. Lig gruplarında 31. hafta toplam 9 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası başlayacak; Aliağa Petkimspor-TOFAŞ, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Gaziantep Basketbol, Onvo Büyükçekmece Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/Denizli/15.30/İstanbul/18.00)

5- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali başlayacak; VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet yarı final maçları yapılacak.

(İzmir/17.00/20.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 1-4 etabında, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. turunda 2. maçlar, Armada Praxis Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/15.00/Kastamonu/16.00)

8- Formula 1'de sezonun 4. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.

(Bakü/16.30)

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