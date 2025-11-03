GÜNDEM / 3 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak, Rektörlüğü, 6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin mezarlarını, Valiliği ve Belediyeyi ziyaretinin ardından Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Adıyaman/11.00/12.00/13.30/14.30/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da toplantı yapacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası; ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Antalya/Rize/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor ve Esenler Erokspor-Arca Çorum FK karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Iğdır/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 3. Lig gruplarında 9. hafta mücadelesi, 2. Grup'ta yapılacak 2 müsabakayla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Anadolu Efes-Glint Manisa Basket müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, 1 müsabakayla tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.