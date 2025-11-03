Haberler

GÜNDEM / 3 Kasım 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 41. İSEDAK Toplantısı açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak, Rektörlüğü, 6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin mezarlarını, Valiliği ve Belediyeyi ziyaretinin ardından Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da toplantı yapacak.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası; ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası; Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor ve Esenler Erokspor-Arca Çorum FK karşılaşmalarıyla sona erecek.

3- Nesine 3. Lig gruplarında 9. hafta mücadelesi, 2. Grup'ta yapılacak 2 müsabakayla tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Anadolu Efes-Glint Manisa Basket müsabakasıyla sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, 1 müsabakayla tamamlanacak.

Kaynak: AA
