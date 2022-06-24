GÜNDEM / 24 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Konsey Toplantısı ve TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Çolpon-Ata) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Hizmette 3. Yıl" sunumuna katılacak, Arnavutköy Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek, Büyükçekmece sahil çalışması ile Ambarlı Liman Yolu Caddesi yapımını inceleyecek, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ile Beylikdüzü Galeri Ekrem İmamoğlu Koleksiyonu'nu ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/14.30/15.30/16.00/16.20/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'da çeşitli programlara katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Tekirdağ Valiliğini ziyaret edecek ve Tekirdağ İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30/Tekirdağ/14.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültepe Ekonomi Zirvesi-2022'ye katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kayseri/10.30/14.45/15.15/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dijitalist 2022 Kongresi'ne, Ziraat Katılım Milli Teknoloji Hamlesi Açık Kaynak Kod Uygulaması Tanıtım Programı'na, KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2021 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma ve yardım çalışmaları takip ediliyor.

(Paktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde KOSGEB Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesinin imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali, erkeklerde yarı final mücadelesiyle sürecek.

(Ankara/10.05) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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