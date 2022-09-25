Guangzhou'da Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu İçin İnşaata Başlandı

GUANGZHOU, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou şehrinin Nansha bölgesinde Cumartesi günü, Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu'nun kalıcı mekanının inşaatı başladı. Yaklaşık 110.000 metrekarelik bir zemin üstü alana sahip olan mimari komplekste, konferans merkezi, bilim-teknoloji inovasyon merkezi ve apartman binalarının da aralarında olduğu çok sayıda tesis yer alacak. Kalıcı mekanın 2025'te kullanıma açılması bekleniyor. Büyük Körfez Bölgesi Bilim Forumu'nun ilk oturumu, 2021 yılının Aralık ayında Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da yapılmıştı. Uluslararası Bilim Örgütleri İttifakı tarafından başlatılan foruma Guangdong eyalet yönetimi ev sahipliği yapmıştı. Forumla, bilim insanları, girişimciler ve finans uzmanlarının Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde dünya genelindeki bilimsel gelişmeler ve işbirliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunmaları için bir platform kurulması hedefleniyor. Forum için Cumartesi günü bir stratejik danışma komitesi de kuruldu.