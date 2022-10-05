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GUANGZHOU - Çin'de geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak yapımı

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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı olan Guangzhou'da bir çift, kendilerine ait oyuncak atölyesinde geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli figürlerde oyuncaklar yapıyor.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı olan Guangzhou'da bir çift, kendilerine ait oyuncak atölyesinde geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli figürlerde oyuncaklar yapıyor. Geri dönüşüm kültürüne de katkı sağlayan çift, bu şekilde kendi hayal dünyalarını da oyuncaklarla ifade etme şansı buluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Guangzhou Güncel Haberler

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