Guangxi, 2023'ün İlk Çin-Avrupa Yük Trenini Hizmete Soktu

NANNİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, 2023 yılının ilk Çin-Avrupa yük trenini Perşembe günü hizmete soktu.

Greyder, yükleyici ve silindir gibi ağır iş makinelerini taşıyan yük treni, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitmek üzere Nanning Uluslararası Demiryolu Limanı'ndan ayrıldı. Tren, Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki önemli bir kara limanı olan Alataw Geçidi'nde duracak.

2022'de Guangxi, 33 Çin-Avrupa yük trenini elleçledi. Yılın ikinci yarısında, ilk yarıya göre yük treni ve konteyner sevkiyatının sayısı sırasıyla yüzde 53,8 ve yüzde 57,7 arttı.