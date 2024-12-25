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Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı

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Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, otel sahibi Ahmet Bozkurt ve 5 sanığa 8 yıl 4 aydan 18 yıl 5 ay 7 güne kadar hapis cezası verildi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda dün başlayan ve gün boyu devam eden duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "Ben suçlu değilim, iftira atılıyor. Tahliyemi talep ediyorum, suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt da suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı

"İLLA BERAAT EDECEĞİM, BUGÜN VEYA YARIN"

Tutuklu sanık mimar Erdem Yıldız, "İlla beraat edeceğim, bugün veya yarın." ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu da beraatlerini istedi. Son sözlerin alınmasının ardından yaklaşık 3,5 saat ara veren heyet kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, hotelin sahibi Ahmet Bozkurt'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, aynı suçtan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdiği sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasına hükmetti. Sanıklar Halil Bağcı, Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı. Heyet, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.

Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı

"HEDEFLEDİĞİMİZ CEZAYI OTEL SAHİPLERİ TAM ALMADILAR"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, karar duruşmasının ardından Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yaptı. KKTC halkının Grand İsias Hotel davasında bütünleştiğini aktaran Üstel, "Nihayet şimdi karar açıklandı, öncelikle adalet tecelli etti. Hedeflediğimiz cezayı otel sahipleri tam almadılar. Ama buna rağmen otelin yapımında gerek mimarından olsun gerekse öbür sektörlere kadar herkese adalet bir ceza uygulaması yapmıştır. Bu tabii bizleri kısmen de olsa mutlu etmiştir" dedi. Adıyaman'daki davayı ilk günden itibaren takip ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiklerini ifade eden Üstel, "Bu dava burada neticelendi ama bizim için henüz bitmedi. Bizim daha işimiz var. Davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra bu kararı istinafa götürüp orada da bunun ülke olarak takipçisi olacağız." diye konuştu.

DAVA GEÇMİŞİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZulkarneyn :

Benim anlamadığım bir konu var;Mesela ben otel yaptirdim veya bir yerde satin aldim. Insaatci degilim ama depreme dayanıklı diye rapor aldım.Bu otelin binasının yapımı için projeyi hazirlayan, buna belediyelerde izin veren bu isi yapan kisiler ve sahislarin değil de otelin sahibinin konuyla ne alakası var? Mesela birisi bana misafirlige geldi ve depremde o öldü ben yaralandim. Bu tutuklanma sebebi mi? Ben aşırı saçma buluyorum bu durumu. Sirf karşı tarafı susturmak için alınan bir karar bence.

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Haber Yorumlarıemre null:

tamm da burda adamlar kurala uygun bir şekilde yapmışlarsa suclu değiller ayrıca ayrıca belediye denetleyenler izin vermislerse hersey kurala kanuna uygun yapılmışsa yine yıkılmışsa o zamn suclu müteahhit değildir çünkü batmaz denilen titanik de batabiliyor bazen

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Haber Yorumlarımehmet yıldırım:

72 kişi vefat etmiş verdikleri ceza 18 yıl iyi hal indirimi şu bu derken 3 4 yıla çıkarlar yani her ölümüne sebep olduğu 1 kişi için 2 3 ay ceza almış 72 kişinin ölümüne sebep olanların gün yüzü görmemeleri lazım 72 kez 18 yıl ceza alması lazım nerede adalet

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Haber YorumlarıWonder Woman:

Hangi adalete güveniyon??! Yahu yüzlerce bina yıkıldı kaç tane izin veren kurum ve kuruluşlardan müteahhit mimar mühendis ev sahibi vs tutuklandı??? KKTC nin başbakanısın diye bu cezaya seviniyorsun. Ee biz Halkız ne yapalım??! Yok O ADALET bize çalışmıyor

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