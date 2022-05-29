Google, Chrome OS 102'yi kullanıma sundu - Haberler

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Google, Mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 geliştirici konferansında Android 13'ü tanıtmıştı. Yeni güncellemeleriyle kullanıcıların deneyimini arttırmayı hedefleyen şirket, çeşitli düzeltmeleri barındıran Chrome OS 102 sürümünü yayınladı.

Chrome OS 102, 32 güvenlik düzeltmesi içeriyor

Google, işletim sisteminin yeni sürümünü birkaç yeni özellikle birlikte kullanıma sunuyor. Chrome OS 102, harici araştırmacılar tarafından Google'a bildirilen 32 güvenlik düzeltmesini barındırıyor. Şirket, Windows, Mac ve Linux'ta tarayıcı için yeni sürümü başlattı.

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Yeni sürümle birlikte gelen özellikler, USB-C kablo uyarıları, büyütme ve kaydırma iyileştirmeleri gibi birtakım yenilikler barındırıyor. Kullanıma uygun Chromebook'ların kullanılan USB-C kablosunun ekranları desteklemesi durumda geri bildirim yapacak. Bu özellik, USB4 veya Thunderbolt özellikli 11. veya 12. nesil Intel Core CPU'lara sahip Chromebook'larda mevcut olacak. Google, yeniliği duyurduğu blog paylaşımına şu ifadelere yer verdi.

Şu anda, yerleşik büyüteç özelliği bölünmüş bir ekran oluşturur: alt yarısı standart ekranınız, üst yarısı ise ekranınızın yakınlaştırılmış sürümüdür. Bu, özellikle görme bozukluğunuz varsa ve ekranınızın yalnızca bir bölümünü yakınlaştırmak istiyorsanız yararlı.

Chrome OS 102 ile birlikte kullanılan sekmeleri anında yeniden düzenlemek için yeni klavye kısayolları geldi. Klavyede bir sekmeyi taşımak için Windows'ta "Ctrl + Shift + Sayfa yukarı veya aşağı", macOS'ta "Ctrl + Shift + fn + yukarı veya aşağı ok" kısayolları kullanıma eklendi.

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