Gölcük Tabiat Parkı, Hafta Sonu Ziyaretçi Akınına Uğradı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'te günübirlik ziyaretçiler yoğunluğa neden oldu.

Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek için tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüp hatıra fotoğrafı çektirerek ve piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Yılbaşı tatili için İzmir'den Bolu'ya gelen Ayşenur Erdem, AA muhabirine, Gölcük Tabiat Parkı'nı daha önce de ziyaret ettiğini söyledi.

Tabiat parkını çok beğendiğini dile getiren Erdem, herkese gelip burayı görmelerini tavsiye etti.