Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar

Giresun'un Duroğlu beldesinde sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanlar oluştu. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yamaçlardan sürüklenen birikintiler, belde merkezinde hasara neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da çamur altında kaldı. Heyelanların oluştuğu beldede evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AKUT ekiplerince kurtarıldı. Duroğlu Belediyesi ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.