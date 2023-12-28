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Giresun Espiye'de Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri ve 3 Otomobil Zarar Gördü

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Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü.

İlçenin Çam Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, Ahmet Turan'a ait, otomobil kaportası üzerine çalışılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 2 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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