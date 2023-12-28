Giresun Espiye'de Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri ve 3 Otomobil Zarar Gördü
Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.
Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü.
İlçenin Çam Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, Ahmet Turan'a ait, otomobil kaportası üzerine çalışılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 2 iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.