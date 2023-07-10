Giresun'da şiddetli yağış etkili oldu

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu.

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu.

Piraziz ilçesindeki Abdal Deresi'nin şiddetli yağışın ardından taşması sonucu Eren Mahallesi'nde su baskını oluştu.

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerini boşaltmaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı mahallede AFAD, AKUT, DSİ ve Piraziz Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ve AKUT ekipleri, evlerinden çıkmak isteyen vatandaşları botlarla tahliye etti, bodrum katında mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

İlçede dükkanlarını su basan esnaf ise suların çekilmesiyle çamurları temizlemeye başladı.

Bulancak ilçesinde ise İncüvez Deresi taştı, cadde ve sokakların bazı bölümlerinde su baskınları meydana geldi. Eski cezaevi mevkisinde bir iş yeri ve araç su altında kaldı.

Pazarsuyu Deresi'nin bazı noktalarında taşkınlar sonucu yollarda su birikintileri oluştu. İlçenin Bahçeli ve Şeyhmusa köylerinde ise şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

Giresun merkezde de bazı caddelerde sağanak sebebiyle su birikintileri oluştu.

Yağlıdere ilçesinde ise Sağsıağzı Deresi'nin bazı bölümlerinde, taşkın koruma duvarını suların aşması sonucunda ilçe merkezindeki caddeler ile bazı iş yerleri sular altında kaldı.

Öte yandan Piraziz ilçesindeki ???????Eren Mahallesi'ni ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, sabah saatlerinden beri sağanağın etkili olduğunu, devletin kısa sürede yaraları sarmak için çalıştığını söyledi.

Piraziz'de özellikle derenin taşmasıyla esnafın zarar gördüğünü, alt kat konutları su bastığını belirten Elmas, "Devletimiz iş makinesi, itfaiye ve her türlü makine ekipman desteğini vererek bu bölgedeki yaraları çok kısa sürede sarmanın gayreti içerisinde. Şu anda temizlik çalışmaları yapılıyor." dedi.

Derenin yeniden yükselmesi durumunda tedbirlerin alındığını dile getiren Elmas, "Tabii bir yağmur afeti, bir sel afeti. Bu tür durumlarda bazı tedbirlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi zor oluyor. Mevcut şartlarda bir can kaybının olmaması, mal hasarının olması gibi durum söz konusu. Bu da cana bir şey olmamasının bize verdiği bir tesellidir. Çamur ve dükkanlardaki sular boşaltılıyor. Bazı binaların alt katları tahliye ediliyor. İnşallah bölgemizde son afet olur. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu da can kaybı olmadığını fakat ilçenin altyapısının büyük hasar gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Can kaybımız yok. Mahsur kalan vatandaşımız vardı evlerde. Onları makine yardımıyla aldık. Hazır vaziyette bekliyorduk. Birkaç gündür AFAD'ın uyarıları vardı. Beklediğimiz bir şeydi ama imkanların yetmez olduğu anlar oldu. Beklesek de gerekli dere kenarlarına menfez ağızlarına makinaları konuşlandırmıştık. 65 yaşımdayım, bu zamana kadar böyle bir afet görmedik. Taşkın koruma duvarlarını dahi aşan sele dönüştü. Hasarımız büyük iş yerlerimizde. Özellikle Eren Mahallesi ve Yeni Mahalle, Sahil Mahallesi'nde büyük hasarlar var. Bizim tamamen kanalizasyon ve içme suyu şebekelerimiz çöktü. Heyelanlar çok var. Yüksek mahallelerde yol çökmesi çok fazla. Daha hasar tespiti yapmadık. Hasar tespiti yapıp onarım çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Vali Ünlü'nün açıklaması

Vali Enver Ünlü, Eren Mahallesi'nde derenin taşması sonucu zarar gören cadde, ev ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Ünlü, gazetecilere, öğle saatlerinde başlayan yağışın giderek bölgede etkisini artırdığını söyledi.

Eren Mahallesi'nin üst kısmında Abdal Deresinin Devlet Su İşleri'nin yaptığı duvarı yıkması sonucu mahalleyi su bastığını aktaran Ünlü, ilk etapta yağışın Piraziz ve Bulancak ilçelerini etkilediğini kaydetti.

Ünlü, taşkın yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Çok şükür can kaybımız yok, mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık." dedi.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 158 ihbar yapıldığı bilgisini veren Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların 33'ü heyelanla ilgili, 24'ü su baskını, 39 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarı geldi. Çok şükür hepsini sağ salim kurtardık. En son burada bir amcamızı aldılar, gerçekten bizim yüreğimizi ağzımıza getirdi. Yine Bulancak'ta bir ailemizi arkadaşlarımızı aldılar, oradaki Ordu Büyükşehir Belediyesinin şantiyesine güvenli bir şekilde tahliye ettiler. İl genelinde 39 vatandaşımız mahsur kalmıştı evlerin alt katında, giriş katlarında, iş yerlerinde veya yolda. Hepsini salimen kurtardık."

Ünlü, dere yataklarında, heyelanlı bölgelerde, daha önce tespitini yaptıkları riskli bölgelerde yağış öncesinde tedbirler aldıklarını vurguladı.

Taşkın sonrası temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktaran Ünlü, "Elektrik idaremiz kısa süre içinde sokak lambalarına elektrik verecek ama su baskınlarından dolayı iş yerlerinde elektrik çarpmasına veya elektrik kaçaklarına sebebiyet vermemek adına elektrik idaremiz kutuları kontrol ederek riskli bölgelerin elektriğini keserek diğer konutlara ve iş yerlerine aşamalı bir şekilde elektriği verecek." diye konuştu.

Vali Ünlü, yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Piraziz ve Bulancak ilçelerimiz başta olmak üzere Keşap, Espiye, Yağlıdere, Giresun merkezde yine Batlama vadisinde, terminal bölgesinde, Aksu'da su baskınları yaşandı. Giresun Belediyesi başta olmak üzere belediyelerimiz gerekli çalışmalara devam ediyor. Buradaki çalışmalar biter bitmez daha büyük mağduriyet yaşayan Piraziz başta olmak üzere Bulancak ilçelerimize gerekli müdahaleleri, jandarmamız, AFAD gönüllülerimiz hep birlikte yapacak."

Birkaç gün içerisinde selden etkilenen mahallelerdeki iş yerlerini, evleri hızlı bir şekilde normal hayata kavuşturacaklarının altını çizen Ünlü, devletin tüm imkanlarıyla selin yaralarını sarmak için sahada olduğunu sözlerine ekledi.