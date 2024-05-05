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Giresun'da Dere Yatağına Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü Hacı Akın hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma devam ediyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hacı Akın'dan (67) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Akın'ın içerisinde bulunduğu plakası henüz öğrenilemeyen otomobili, Güdül köyü Arpaçukuru mevkisinde dere yatağına devrilmiş halde buldu.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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