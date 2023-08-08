Gerze'de plaj voleybol turnuvası için hazırlıklar başladı

Sinop'un Gerze ilçesinde plaj voleybol ve ayak tenisi turnuvasıyla ilgili hazırlıklar başladı.

Sinop'un Gerze ilçesinde plaj voleybol ve ayak tenisi turnuvasıyla ilgili hazırlıklar başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gerze Belediyesinin ortak düzenlediği turnuva için belediye ekiplerince iş makineleriyle çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Sahada ekipler ayrıca genel temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.