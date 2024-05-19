Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlerle Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla beraberinde gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında 81 il ile KKTC ve Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, sporcular ve Bakanlık personeli, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Osman Aşkın Bak, mozoleye çelenk koydu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Bak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk gençliğine armağan ettiğiniz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerimizle beraber manevi huzurunuzdayız. Milli Mücadele'nin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale, bugün Türk milletinin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor.

Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken; biz de onları, her gün gelişen, güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da aşkla yılmadan çalışarak ülkemizi ve bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek; emanetinize sadakat ve vefa ile sahip çıkacağız.

Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en büyük gücü, gençliği; gençliğin en büyük gücü ve ilham kaynağı ise köklerinden gelen inanç ve kararlılıktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle zatıalinizi ve milletin istiklali, istikbali yolunda canla başla mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Osman Aşkın Bak, gençlerle Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.