Genç Kızılay Havza Şubesi Engelli İkizleri Ziyaret Etti

Genç Kızılay Havza Şubesi gönüllüleri, engelli ikiz kardeşleri ziyaret ederek bayramlık hediye etti.

Genç Kızılay Havza Şube Başkanı İrem Uyaroğlu ve beraberindeki gönüllüler, Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki doğuştan fiziksel engelli ikizler Emre ve Eren Güneş'i evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi, onlarla oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

Genç Kızılay gönüllüleri, ikiz kardeşlere bayramlık kıyafet de hediye etti.

Uyaroğlu, engellilerin yılın sadece belirli günlerinde değil, her an yanlarında olduklarını hissettirmenin çabasında olduklarını vurgulayarak, "Gönüllü arkadaşlarımız ile kardeşlerimizi ziyaret ettik ve onlara bayramlık hediyelerini verdik. Genç Kızılay olarak elimizden geldiğince hayatın içinde ve bize ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.